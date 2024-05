Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Ryan Gravenberch

Rafael van der Vaart: Ryan Gravenberch jest bardzo wszechstronnym piłkarzem

Reprezentacja Holandia obecnie przygotowuje się do nadchodzącego EURO 2024, które zostanie rozegrane w Niemczech. „Oranje” w fazie grupowej zmierzą się z Polską, Francją oraz Austrią. Podopieczni Ronalda Koemana stawią czoła „Biało-Czerwonym” już 16 czerwca.

Tymczasem Rafael van der Vaart postanowił poruszyć temat reprezentanta Holandii – Ryana Gravenbercha. Były piłkarz, cytowany przez „Liverpool Echo”, uważa, że zawodnik Liverpoolu powinien zmienić pozycję. 41-latek doradza młodszemu rodakowi, aby zaczął pełnić rolę „szóstki”, ponieważ jest bardzo wszechstronnym piłkarzem.

– Mogę doradzić Ryanowi, by spróbował gry na ‘szóstce’. To może nie być dla niego łatwy wybór i w pełni zdaje sobie z tego sprawę. Sądzę, iż można go porównać z Nigelem de Jongiem sprzed kilku ładnych lat – powiedział Rafael van der Vaart, cytowany przez serwis „lfc.pl”

– Nigel miał do zaoferowania znacznie więcej, niż jedynie przerywanie akcji, czy asekurowanie swoich stoperów. Potrafił w znakomity sposób kontrolować tempo gry, jako defensywny pomocnik. W tej roli osiągnął zdecydowanie najwyższy poziom. Zdecydował się zostać boiskowym pitbullem i dobrze na tym wyszedł – zaznaczył Holender.

– Ryan jest bardzo wszechstronnym piłkarzem i polecam mu dokonać takiego wyboru. Widzę go na boisku w roli, jaką pełnił w reprezentacji Francji i Arsenalu – Patrick Vieira – dodał.

