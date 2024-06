Pięciu graczy walczy o cztery miejsca w kadrze Niemiec na Euro 2024

Do rozpoczęcia Mistrzostw Europy pozostało już tylko kilka dni. Kto pojedzie na Euro 2024? Kerry Hau ujawnił, którzy gracze reprezentacji Niemiec muszą mieć się na baczności. To pięcioosobowa grupa.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Euro 2024: Nagelsmann bliski ostatecznej decyzji

Reprezentacja Niemiec trafiła do grupy A na Euro 2024. To przywilej gospodarzy turnieju. Podopieczni Juliana Nagelsmanna rozpoczną zmagania na Mistrzostwach Europy 14 czerwca, a ich starcie ze Szkocją będzie meczem otwarcia czempionatu. O awans do kolejnej fazy ekipa Die Mannschaft będzie rywalizowała także ze Szwajcarią i Węgrami.

Kerry Hau ujawnia, że Nagelsmann jest już właściwie pewny ostatecznego kształtu kadry. Selekcjoner Niemców do piątku musi wybrać czterech ostatnich zawodników. W grze o Euro 2024 pozostaje pięciu graczy. Kto musi obawiać się o swoją przyszłość?

Robin Koch

Maximilian Beier

David Raum

Chris Führich

Aleksandar Pavlovic

Wymieniona wyżej piątka walczy o cztery miejsca. Z kadrą już pożegnał się Brajan Gruda, który zmaga się z urazem. Natomiast Rocco Reitz, jak twierdzi Hau, “zrobił dobre wrażenie, ale nie znajdzie się na ostatecznej liście powołanych na Euro 2024”.

