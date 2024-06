Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski walczy z czasem, powinien wrócić na mecz z Austrią

Reprezentacja Polski w niedziele rozpocznie zmagania w Mistrzostwach Europy 2024. W pierwszym meczu przeciwko Holandii biało-czerwoni będą musieli poradzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, który podczas spotkania z Turcją doznał kontuzji. Uraz mięśniowy kapitana naszej kadry jest poważnym osłabieniem przed startem turnieju, ale nowe informacje ws. stanu jego zdrowia napawają optymizmem. Jak przekazał portal Meczyki.pl, istnieje realna szansa, że napastnik FC Barcelony wróci na mecz z Austrią.

– Lewandowski ciężko pracuje, aby wrócić do zdrowia. Dochodzą do nas pozytywne sygnały, że nie jest to duże naderwanie. Z najlepszego źródła wiemy, że Robert jest pozytywnie nastawiony – powiedział Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki.pl.

– Myślę, że Robert Lewandowski mentalnie dobrze podchodzi do tej kontuzji. Nie jest sfrustrowany i wie, co ma robić. Trwa walka z czasem. Po rozmowie z Lewandowskim jestem optymistycznie nastawiony, że mecz z Austrią to realny plan – dodał Łukasz Wiśniowski.

Reprezentacja Polski zmaga się nie tylko z urazem Lewandowskiego. Drobne urazy mają również Karol Świderski oraz Paweł Dawidowicz. Jednak w ich przypadku nie powinno być problemu, aby uwzględnić ich w składzie na mecz z Holandią.

Podopieczni Michała Probierza pierwszy mecz na Euro 2024 rozegrają w niedzielę (16 czerwca). Początek spotkania z kadrą Oranje o godzinie 15:00. Starcie odbędzie się na Volksparkstadion w Hamburgu, gdzie nasza kadra zamelduje się w dniu meczu.