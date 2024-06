Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Boniek skomentował brak Lewandowskiego w meczu z Holandią na Euro 2024

Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami. Mecz otwarcia pomiędzy Niemcami i Szkocją zostanie rozegrany już w piątek, natomiast reprezentacja Polski swój pierwszy mecz na turnieju rozegra w niedzielę. Rywalem drużyny Michała Probierza będą Holendrzy.

Biało-czerwoni od początku nie byli faworytami tego starcia. Jednak zdaniem wielu szanse naszej kadry na korzystny rezultat jeszcze bardziej zmalały z uwagi na kontuzję Roberta Lewandowskiego, który w niedzielnym pojedynku na pewno nie wystąpi. Zbigniew Boniek ma natomiast zgoła odmienne zdanie na ten temat.

– Płakanie nad tym, że nie ma Roberta na pewno nie pomoże nam w wygraniu żadnego meczu. Nie ma Roberta i wiemy o tym doskonale. Są za to inni. Jeśli przegramy, to przez to, że Holendrzy strzelili nam bramkę, a akurat Robert Lewandowski ma najmniejszy wpływ na zabezpieczanie dostępu do naszej bramki. Nie sądzę też, że ta kontuzja jest zasłoną dymną Probierza. Nie z Lewandowskim takie numery – powiedział w rozmowie z “Polsat Sport”.

– Roberta Lewandowskiego nie da się zastąpić jeden do jednego. Bez niego musimy grać trochę inaczej, ale ja bym tu nie rozlewał mleka. Jeżeli ktoś chce zasugerować, że ta reprezentacja, to tylko Robert Lewandowski, to jest w błędzie – dodał Zbigniew Boniek.

W grupie D na Euro 2024 oprócz Polski i Holandii znalazła się również Francja i Austria. Awans Biało-czerwonych do fazy pucharowej będzie sporym sukcesem.