Odważną i pewną siebie – taką reprezentację chce oglądać prezes PZPN-u

Mistrzostwa Europy 2024 zbliżają się wielkimi krokami, bowiem już w piątek odbędzie się mecz otwarcia pomiędzy Niemcami a Szkocją. Reprezentacja Polski w poniedziałek zakończyła przygotowania w Warszawie meczem towarzyskim z kadrą Turcji. Podopieczni Michała Probierza ponownie zapewnili ogromną radość kibicom, bowiem na pożegnanie wygrali (2:1) po golach Karola Świderskiego i Nicoli Zalewskiego. Po spotkaniu radości nie tylko ze zwycięstwa, ale również gry zespołu nie krył Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Odwaga i pewność siebie. Taką reprezentację chcemy oglądać! Udany ostatni sprawdzian przed Euro 2024. Dziękujemy Panowie! Teraz misja Niemcy – napisał Cezary Kulesza na portalu X.

Biało-czerwoni wylecą do Niemiec we wtorek (11 czerwca). Podczas Euro 2024 bazą naszej kadry będzie Hanower, gdzie na czas turnieju reprezentacja Polski zamieszka w czterogwiazdkowym Sheraton Hannover Pelikan Hotel. Stamtąd mają ok. 4 km do bazy treningowej, która znajduje się na obiektach klubu Hanower 96.

Podopieczni Michała Probierza rozpoczną turniej od meczu z Holandią (16 czerwca). Mecz odbędzie się na stadionie Volksparkstadion w Hamburgu o godzinie 15:00. Pięć dni później (21 czerwca) biało-czerwoni zmierzą się z Austrią w Berlinie. Fazę grupową zakończą spotkaniem przeciwko Francji (25 czerwca) na dobrze znanym polskim kibicom stadionie Signal Iduna Park.