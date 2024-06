Niemcy – Węgry okiem OPTA. Statystyki przed meczem

Pressfocus Na zdjęciu: Toni Kroos Niemcy

Niemcy – Węgry: historia spotkań

Będzie to czwarte spotkanie tych reprezentacji na dużych turniejach piłkarskich. Trzy poprzednie mecze obfitowały w bramki. Średnia goli w tych spotkanaiach to aż 6.7 bramki na mecz. Węgry mają na swoim koncie zwycięstwo aż 8:3 w fazie grupowej Mistrzostw Świata 1954. Co ciekawe, mimo tak efektownego zwycięstwa w grupie reprezentacja Niemiec wygrała z Węgrami jeszcze na tym samym turnieju i to finale (3:2).

Niemcy i Węgry na Euro 2024

Niemcy zaczęli swoje EURO od przekonującej wygranej 5:1 z Szkocją i dążą do wygrania dwóch pierwszych meczów w turnieju po raz piąty w historii. Udało im się to już czterokrotnie, przy czym w trzech takich przypadkach ostatecznie wygrywali cały turniej.

Węgry natomiast nie wygrały żadnego ze swoich ostatnich siedmiu meczów na Euro. Jeśli przegrają także z Niemcami będzie to dla nich pierwsza taka seria od Euro 1972.

Statystyki piłkarzy

Niemcy pokazali wszechstronny atak przeciwko Szkocji. Zdobyli aż pięć bramek, a każdą z nich strzelił inny zawodnik. Już po pierwszym meczu bramki dla Niemców zdobyło więcej zawodników niż w całym turineju na Euro 2020.

Na szczególną uwagę zasługuje Kai Havertz. Miał udział w 13 bramkach w swoich ostatnich 18 meczach dla Niemiec i strzelał w swoich ostatnich trzech meczach grupowych na Euro. Daje to średni udział przy bramce co 95 minut. Żaden niemiecki zawodnik nie może pochwalić się podobnymi osiągnięciami. Drugim piłkarzem, na którego warto zwrócić uwagę jest Toni Kroos. Niemiec ukończył aż 99% podań (101 celnych podań na 102 zagrania), doskonale radząc sobie z przełamywaniem linii obrony Szkotów – 31 skutecznych podań przez linię obrony przeciwników.

W zespole Węgier błyszczy natomiast Barnabás Varga. Zdobył już siedem bramek w dziewięciu występach dla reprezentacji Węgier. Jeśli trafi do siatki także z Niemcami stanie się dopiero drugim reprezentantem swojego kraju, który zdobył bramki w swoich dwóch pierwszych występach na Euro.