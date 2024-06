Marco Canoniero/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Jutrzejsze mecze Euro 2024 (30 czerwca)

18:00 Anglia – Słowacja

21:00 Hiszpania – Gruzja

Anglia – Słowacja (1/8 finału)

Reprezentacja Anglii do fazy pucharowej awansowała z pierwszego miejsca w grupie C. Jej postawa w dotychczasowych spotkaniach pozostawiała jednak wiele do życzenia i nie napawa optymizmem fanów angielskiego zespołu przed kolejnymi meczami. Nie mniej jednak Anglicy są zdecydowanym faworytem do awansu do ćwierćfinału. Ich rywal – reprezentacja Słowacji – zakończył rywalizację na trzecim miejscu w grupie E, która według wielu obserwatorów była najsłabszą grupą w pierwszej części turnieju. Każde inn rozstrzygnięcie niż awans drużyny Garetha Southgate’a będzie ogromną niespodzianką.

Zobacz także: historia i bilans meczów Anglia – Słowacja

Hiszpania – Gruzja (1/8 finału)

Drugie niedzielne spotkanie 1/8 finału Euro 2024 również ma zdecydowanego faworyta. Hiszpania zmierzy się w nim z Gruzją. Hiszpanie w fazie grupowej zdobyli komplet dziewięciu punktów, nie tracąc w żadnym z trzech rozegranych spotkań bramki. Gruzja, która jest największą niespodzianką turnieju, awans wywalczyła z trzeciego miejsca. W ostatnim meczu fazy grupowej Gruzini sprawili jednak sensację pokonując 2:0 faworyzowaną Portugalią. O kolejną niespodziankę będzie im jednak bardzo trudno. Hiszpania nie powinna mieć większych problemów z wywalczeniem awansu.

Zobacz także: historia i bilans meczów Hiszpania – Gruzja

