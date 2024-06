Mikołaj Barbanell/Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Euro 2024: jakie mecze jutro (16 czerwca)?

15:00 Polska – Holandia

18:00 Słowenia – Dania

21:00 Serbia – Anglia

Polska – Holandia (grupa D)

Niedziela jest dniem w którym występy na Euro 2024 zainauguruje reprezentacja Polski. Biało-czerwoni bez swojego kapitana Roberta Lewandowskiego zmierzą się z Holandią, która obok Francji jest faworytem do bezpośredniego awansu z grupy D. Pomarańczowi w ostatnim czasie mieli patent na polski zespół i regularnie odprawiali go z kwitkiem. Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz liczy jednak na przełamanie niemocy i sprawienie niespodzianki w Hamburgu.

Słowenia – Dania (grupa C)

W niedzielę rywalizacja zacznie się także w grupie C. W pierwszym z dwóch meczów reprezentacja Słowenii zmierzy się z Danią. W przypadku tego mecz faworytami są Duńczycy, którzy wygrali 5 z 6 dotychczasowych meczów ze Słowenią. Nie oznacza to jednak, że podopiecznych Kasper Hjulanda czeka łatwe zadanie. Słoweńcy nie mają zbyt wiele do stracenia i postarają się postawić faworyzowanemu przeciwnikowi trudne warunki. Spotkanie, które rozegrane zostanie w Stuttgarcie, rozpocznie się o godzinie 18:00

Serbia – Anglia (grupa C)

W ostatnim niedzielnym spotkaniu Euro 2024 zobaczymy w akcji jednego z kandydatów do końcowego triumfu. Za takiego uznawana jest reprezentacja Anglii. Drużyna Garetha Southgate’a zmagania w grupie C rozpocznie od meczu z Serbią. Angielską drużynę do sukcesu w Niemczech mają poprowadzić między inne Phil Foden, Jude Bellingham i Harry Kane. O tym w jakiej formie są Synowie Albionu przekonamy się w niedzielę o godzinie 20:00.