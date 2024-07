Marco Canoniero/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Jutrzejsze mecze Euro 2024 (5 lipca)

18:00 Hiszpania – Niemcy (ćwierćfinał)

21:00 Portugalia – Francja (ćwierćfinał)

Hiszpania – Niemcy (1/4 finału)

Już w pierwszym ćwierćfinałowym meczu czeka na hit. Reprezentacja Hiszpanii o awans do najlepszej czwórki turnieju zmierzy się z jego gospodarzem – reprezentacją Niemiec. Obie drużyny przed turniejem były zaliczane do grona kandydatów do końcowego sukcesu. W trakcie Euro 2024 na razie nie zawodzą, prezentując przy tym bardzo atrakcyjną dla kibiców grę. W piątek jeden z tych zespołów będzie musiał pożegnać się z turniejem. Trudno jednak wskazać w tym przypadku faworyta. Obie reprezentacje dysponują różnymi atutami. O tym, który zespół awansuje do półfinału może zadecydować dyspozycja dnia.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Portugalia – Francja (1/4 finału)

Dużych emocji powinno dostarczyć również drugie piątkowe spotkanie 1/4 finału. Zmierzą się w nim finaliści turnieju sprzed ośmiu lat. Do Mistrzostw Europy w Niemczech reprezentacje Portugalii i Francji również przystępowały z nadzieją na końcowy sukces. Po dotychczasowych występach trudno jednak typować je jako przyszłych finalistów. Portugalia do ćwierćfinału awansowała dopiero po wygranej serii rzutów karnych ze Słowenią. Z kolei Francja w 1/8 finału wygrała 1:0 z Belgią po samobójczym strzale jednego z przeciwników. Trójkolorowi na tym turnieju zdobyli zaledwie trzy gole – jeden po trafieniu Kyliana Mbappe z rzutu karnego oraz dwa po samobójczych uderzeniach.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie