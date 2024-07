Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Mecze Euro jutro – 6 lipca:

18:00 Anglia – Szwajcaria (ćwierćfinał)

21:00 Holandia – Turcja (ćwierćfinał)

Anglia – Szwajcaria (1/4 finału)

W sobotę poznamy kolejnych dwóch półfinalistów Euro 2024. W pierwszym z ćwierćfinałowych meczów zagra reprezentacja Anglii, czyli drużyna, która przed turniejem była zaliczana do grona największych faworytów. Zespół Garetha Southgate’a, mimo awansu do najlepszej ósemki, na razie rozczarowywał swoich kibiców. Anglicy byli o krok odpadnięcia z turnieju w 1/8 finału, ale rzutem na taśmę doprowadzili do wyrównania w meczu ze Słowacją. Teraz czeka ich pojedynek ze znacznie bardziej wymagającym przeciwnikiem – reprezentacją Szwajcarii. Drużyna Murata Yakina w 1/8 finału sprawiła sporą niespodziankę i wyeliminowała Włochy. Teraz bez kompleksów przystąpi do rywalizacji z Anglikami i na pewno nie stoi na straconej pozycji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Holandia – Turcja (1/4 finału)

W ostatnim ćwierćfinałowym pojedynku reprezentacja Holandii zmierzy się z Turcją. Na papierze w roli faworyta do sobotniego meczu przystąpią podopieczni Ronalda Koemana, którzy w 1/8 finału pewnie 3:0 pokonali Rumunię. Teraz czeka ją jednak pojedynek z nieobliczalną reprezentacją Turcji. W walce o ćwierćfinał Turcy stoczyli zacięty pojedynek z Austrią, który udało im się rozstrzygnąć na swoją korzyść. W sobotę będą starali się potwierdzić, że ich gra w tej fazie nie jest przypadkiem.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie