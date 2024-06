DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Jutrzejsze mecze Euro 2024 (1 lipca)

18:00 Francja – Belgia

21:00 Portugalia – Słowenia

Francja – Belgia (1/8 finału)

Poniedziałkowe spotkanie Francji z Belgii to zdecydowanie najciekawiej zapowiadający się pojedynek 1/8 finału Euro 2024. Obie drużyny z pewnością chciały uniknąć takiej konfrontacji już na tym etapie, ale jest ona efektem zajęcia przez obie drużyny drugich miejsc w swoich grupach. Zarówno Francuzi, jak i Belgowie, w dotychczasowych meczach nie zaprezentowali się na miarę swojego potencjału. Wystarczy napisać, że rywalizację w grupach zakończyły z bilansem bramkowym 2:1. W poniedziałek w roli faworyta do tej rywalizacji przystąpią Trójkolorowi, ale awans do ćwierćfinału jest sprawą otwartą.

Portugalia – Słowenia (1/8 finału)

Reprezentacja Portugalii awans do 1/8 finału i pierwsze miejsce w grupie zapewniła sobie po dwóch pierwszych spotkaniach, w których rozprawiła się z Czechami i Turcją. W ostatnim meczu niespodziewanie przegrała z Gruzją, ale nie miało to żadnych konsekwencji. Teraz drużyna Roberto Martineza przystąpi w roli niemal murowanego faworyta do walki ze Słowenią o awans do ćwierćfinału. Inny wynik niż wygrana Portugalczyków będzie w tym wypadku sensacją.

