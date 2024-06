Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Mateo Retegui

Mateo Retegui: Mancini był nieco spokojniejszy

Wczoraj odbył się mecz otwarcia EURO 2024, w którym Niemcy rozgromiły Szkocję (5:1). Już dziś natomiast swoje zmagania w turnieju rozpoczną kolejne zespołem, w tym reprezentacja Włoch, obrońcy tytułu. „Squadra Azzurra” o godzinie 21:00 podejmą Albanię na stadionie Signal Iduna Park.

Ostatnio na łamach serwisu „SportWeek” ukazał się wywiad z Mateo Reteguim. Włoski napastnik opowiedział o swoim debiucie w narodowych barwach. Zawodnik Genoi poruszył również temat Luciano Spallettiego. 25-latek przyznał, że selekcjoner Italii jest tak samo porywczy jak on.

– Noszenie koszulki drużyny narodowej to zawsze powód do dumy. Chcę bronić Włoch aż do śmierci. Debiut nie poszedł po mojej myśli, bo jestem osobą, która zawsze chce wygrywać. Jednak gra i strzelone gole na Stadio Diego Armando Maradony zostaną ze mną do końca – powiedział Mateo Retegui.

– Luciano Spalletti ma bardzo silną osobowość, jest porywczy jak ja. Jesteśmy dwoma graczami, którym bardzo zależy na zwycięstwie. W porównaniu z nim Mancini był nieco spokojniejszy. Wraz z przyjściem nowego trenera jednak rywalizacja wśród zawodników wzrosła – przyznał zawodnik, który na co dzień reprezentuje barwy Genoi.

Mateo Retegui w koszulce reprezentacji Włoch rozegrał już osiem spotkań. 25-latek zdołał aż czterokrotnie wpisać się na listę strzelców.

