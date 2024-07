Reprezentacja Hiszpanii dotarła już do półfinału Euro 2024. Fantastycznie na turnieju spisuje się Fabian Ruiz, który wcale nie był pewniakiem do składu. Pomocnik opowiedział o relacjach z Luisem Enrique.

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Fabian Ruiz

Ruiz zaprzecza. Nie ma konfliktu z Enrique

Reprezentacja Hiszpanii dotarła do półfinału Euro 2024, gdzie zmierzy się z Francją. Dla wielu jest najlepiej grającą drużyną na turnieju, stąd głosy sugerujące, że to ona powinna sięgnąć po tytuł. W hiszpańskiej kadrze wyróżnia się kilku zawodników, jak chociażby Nico Williams czy Lamine Yamal. W środku pola rządzi z kolei Fabian Ruiz, co jest dość dużym zaskoczeniem. Jeszcze przed startem mistrzostw Europy wcale nie był pewniakiem do pierwszego składu. Wydawało się, że tercet z Rodrim i Pedrim uzupełni Martin Zubimendi lub Dani Olmo, a tymczasem to Ruiz od pierwszego meczu fazy grupowej udowadnia, że stać go na wielkie granie.

Ruiz nie jest szczególnie ceniony w Paris Saint-Germain, gdzie ma problem z regularnym graniem. Luis Enrique korzystał z niego w najważniejszych meczach Ligi Mistrzów, ale nie ulega wątpliwościom, że niekoniecznie mu ufa. Mimo tego, Ruiz na Euro 2024 gra wyśmienicie. Media sugerują, że to odpowiedź dla Enrique, z którym jest w konflikcie. Sam zawodnik zaprzecza, jakoby jego relacje z trenerem PSG były jakiekolwiek inne, niż dobre. Warto również pamiętać, że za czasów, gdy selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii był Enrique, Ruiz nie otrzymał powołania na mistrzostwa świata w Katarze.

– Nigdy nie miałem żadnych problemów z Luisem Enrique. Wszystko, co zostało powiedziane na ten temat to kłamstwa. Zemsta? Nie. Nie mogłem nosić barw mojego kraju na mistrzostwach świata, więc możliwość gry na Euro 2024 jest dla mnie czymś wyjątkowym. Mam ogromny głów osiągnięcia czegoś wielkiego – zapewnia Ruiz.