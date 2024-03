Lewandowski przed szansą na wielki wyczyn. Jako drugi w historii futbolu!

Jak wyliczył Wojciech Papuga, jeśli Robert Lewandowski zdobędzie gola na Euro 2024, to zostanie dopiero drugim piłkarzem w historii, który trafiał do siatki na czterech turniejach o mistrzostwo Europy.

PA Images / Alamy Stock Photo Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski wywalczyła awans na Euro poprzez baraże

Tym samym Robert Lewandowski pojedzie na czwarte mistrzostwa Europy w karierze

Ma na nich szansę przejść do historii

Wow!

Reprezentacja Polski wywalczyła we wtorek kwalifikację na Euro 2024 w Niemczech. Nasz zespół ograł w finale baraży Walię i na turnieju zamelduje się w trudnej grupie z Francją, Holandią oraz Austrią. Z pewnością dla pewnej generacji piłkarzy będzie to ostatni turniej tej rangi w karierze, a jednym z nich najprawdopodobniej będzie Robert Lewandowski. Jeśli jednak w czerwcowych zmaganiach trafi on do siatki rywali, to przejdzie do historii futbolu.

Jak wyliczył Wojciech Papuga na platformie X (dawniej Twitter), Robert Lewandowski może zostać dopiero drugim w piłkarzem w historii – po Cristiano Ronaldo – który strzelał gole na czterech turniejach o mistrzostwo Europy. Przypomnijmy, gracz FC Barcelony trafił na Euro 2012 przeciwko Grecji, a cztery lata później w starciu ćwierćfinałowym z Portugalią. Z kolei na ostatnim turnieju raz pokonał bramkarza Hiszpanii, a dwukrotnie trafił do siatki Szwecji. W sumie na Euro ma pięć goli.

Dziennikarz dodał także, że taki wynik – gol na czterech Euro – w Niemczech ma szansę wykręcić jeszcze tylko Luka Modrić.

