Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski liczy na dobry występ na zakończenie przygody z Euro 2024

Reprezentacja Polski jako pierwsza drużyna oficjalnie straciła szanse na awans do fazy pucharowej Euro 2024. Biało-czerwoni, choć w pierwszym meczu pokazali się z bardzo dobrej strony, to w drugim spotkaniu ich gra mocno odbiegała od tego, co widzieliśmy wcześniej. Ostatecznie po porażkach z Holandią i Austrią podopiecznym Michała Probierza został tylko przysłowiowy “mecz o honor”.

Przed ostatnim spotkaniem w grupie D Euro 2024 z Francją na temat nadchodzącej rywalizacji wypowiedział się Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z oficjalną stroną turnieju euro2024.com zdradził, na jaką grę w wykonaniu całej drużyny liczy.

– Mam nadzieję, że zagramy nasz najlepszy mecz na turnieju. Chociaż stawką meczu jest tylko honor, to mam nadzieję, że zagramy dobry futbol, stworzymy okazje i strzelimy gole. Wiemy, że nie możemy się załamać, nawet jeśli mecz nie ułoży się po naszej myśli. Musimy mieć plan i trzymać się go od początku do końca, niezależnie od wyniku – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z euro2024.com.

Polska mecz z Francją rozegra w Dortmundzie na stadionie Signal Iduna Park. Początek spotkania we wtorek o godzinie 18:00. Selekcjoner naszej kadry przed starciem zdecydował się na kluczową zmianę, bowiem na ławce rezerwowych usiądzie Wojciech Szczęsny.