Lewandowski i Świderski poznali wstępne diagnozy. Nowe informacje

Dobre wieści ws. Lewandowskiego i Świderskiego

Reprezentacja Polski pokonała Turcję 2:1, ale po spotkaniu dużo więcej mówi się o stanie zdrowia napastników. Już w pierwszej połowie z powodu urazów boisko opuścili Karol Świderski i Robert Lewandowski.

Niedługo po końcowym gwizdku Przemysław Langier, dziennikarz Goal.pl, uspokoił kibiców informacją o tym, że uraz Lewandowskiego nie jest groźny. Zejście kapitana reprezentacji Polski było tylko i wyłącznie profilaktyczne, aby nie stwarzać niepotrzebnego ryzyka na kilka dni przed pierwszym meczem Euro 2024. Można się domyślać, że w spotkaniu o stawkę Lewy byłby w stanie rywalizować w pełnym wymiarze.

Teraz te informacje potwierdzają Łukasz Wiśniowski oraz Tomasz Włodarczyk. Dziennikarze serwisu Meczyki.pl podzielili się także najnowszymi doniesieniami o Karolu Świderskim.

– Lewandowski przejdzie dziś drobne badania, ale nikt z otoczenia kadry nie uważa, że to jest coś poważnego. Jego zejście to była prewencja i to przez wielkie “P” – przekazał Wiśniowski.

– Karol Świderski – staw skokowy, ale nie wyklucza go na więcej niż kilka dni. Praca z fizjoterapeutami, odpoczynek i wszystko powinno być z nim porządku – poinformował Włodarczyk.

W niedzielę (16 czerwca) Polska zagra z Holandią w swoim inauguracyjnym meczu Euro 2024. Wszystko wskazuje na to, że Michał Probierz będzie mógł liczyć na wszystkich najlepszych zawodników.

