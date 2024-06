Koeman wybrał zastępcę De Jonga. Gwiazda, której domagali się kibice

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Ian Maatsen zastąpi Frenkiego de Jonga w kadrze Holandii na Euro 2024

W poniedziałkowy wieczór (11 czerwca) okazało się, że Frenkie de Jong nie będzie gotowy do gry na Euro 2024. Pomocnik Barcelony początkowo znalazł się na 26-osobowej liście, ale kilka dni po jej ogłoszeniu zdecydowano się wycofać z tej decyzji.

– Zdecydowaliśmy o tym dziś po południu. Wzięliśmy pod uwagę, że Frenkie nie będzie w formie przez następne trzy tygodnie. Miał wcześniej kontuzję kostki i nie nadaje się do ryzyka. Jego klub już tak ryzykował wcześniej i teraz musimy zapłacić za to cenę – tłumaczył Ronald Koeman, cytowany przez serwis FC Barcelona Noticias.

Dziennikarze od razu zaczęli spekulacje na temat tego, kto zostanie powołany za gwiazdę Blaugrany. Jednym z głównych faworytów był Ian Maatsen, czyli lewy obrońca, który niespodziewanie został pominięty przez Koemana.

Brak Maatsena rozwścieczył kibiców, ponieważ jest to niedawny finalista Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. Fani nie mogli zrozumieć, jak można pominąć tak dobrze prosperującego piłkarza. Tymczasem według informacji soccernews.nl zawodnik ostatecznie znajdzie się w drużynie, ponieważ to on zastąpi Frenkiego de Jonga.

– Brak Maatsena? Ale jest dziadek Blind i porcelanowy Bijlow, który wypadnie z gry na 6 miesięcy, jeśli źle złapie piłkę w ręce – napisał na X jeden z kibiców Ornaje po ogłoszeniu oficjalnych powołań.

