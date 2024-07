Finał mistrzostw Europy zbliża się wielkimi krokami. We wtorek oraz środę poznamy drużyny, które się w nim zmierzą. Przypominamy datę i godzinę finału Euro 2024.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Berlin, Niemcy

Kiedy finał Mistrzostw Europy

Euro 2024 wkracza w decydującą fazę. W środę poznamy komplet finalistów tegorocznych mistrzostw Europy. W walce o trofeum pozostały cztery drużyny – Hiszpania, Francja, Anglia oraz Holandia. Dwie pierwsze zmierzą się we wtorkowym półfinale, zaś dwie ostatnie zagrają ze sobą dzień później.

Nie dojdzie tym samym do wielkiej sensacji, bowiem Francja i Anglia były przed turniejem typowane jako główni faworyci do tytułu. Hiszpania od fazy grupowej prezentuje się znakomicie, a Holendrzy również uchodzą za zespół z najwyższej półki. Wiadomo, że tytułu nie obronią Włosi, którzy odpadli już w 1/8 finału, przegrywając ze Szwajcarią. To oni zdobyli trofeum podczas poprzednich mistrzostw Europy.

Hiszpania i Francja powalczą o awans do finału we wtorek. Mecz Anglia – Holandia odbędzie się natomiast w środę. Kiedy rozegrany zostanie finał Euro 2024?

Finał mistrzostw Europy odbędzie się w niedzielę 14 lipca o godzinie 21:00. Drużyny zagrają na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Finałowe spotkanie będzie transmitowane w TVP 1 oraz TVP Sport, a za komentarz odpowiedzą Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski. Sędzią finału może zostać Szymon Marciniak, który wciąż przesiaduje w Niemczech. Nie został bowiem wytypowany do prowadzenia żadnego z półfinałów.