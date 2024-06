Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Michał Probierz

Buksa i Lewandowski powinni stworzyć duet napastników w meczu z Austrią

Reprezentacja Polski w piątek (21 czerwca) przystąpi do być może najważniejszego meczu w fazie grupowej Mistrzostw Europy 2024. Konfrontacja z Austrią na Olympiastadion w Berlinie albo przedłuży nasze szanse na dalszy udział w turnieju, albo prawie definitywnie pozbawi nas nadziei na awans do fazy pucharowej. Przed kluczowym spotkaniem w grupie D najważniejszą wiadomością jest fakt, że Robert Lewandowski jest gotowy i wróci do wyjściowego składu. Pozostaje zatem odwieczne i nurtujące każdego eksperta oraz kibica pytanie. Kto zagra obok kapitana biało-czerwonych?

Dziennikarz Kanału Sportowego oraz komentator Euro 2024, Mateusz Borek wskazał swojego kandydata. W programie “Moc Euro” odpowiedział, że jego zdaniem duet napastników w meczu z Austrią powinien stworzyć Lewandowski i Buksa.

– Postawiłbym na duet Lewandowski – Buksa. Pamiętam, jak świetnie współpracowali ze sobą w meczu z Walią w Lidze Narodów. Dodatkowo w domowym starciu z Anglią za kadencji Paulo Sousy też wyglądało to bardzo dobrze – podkreślił Mateusz Borek w programie “Moc Euro” w Kanale Sportowym.

Adam Buksa pokazał się z dobrej strony nie tylko w meczu z Holandią, gdy zdobył bramkę po strzale głową. Napastnik reprezentacji Polski zebrał wiele pochwał za występ w spotkaniu towarzyskim przeciwko reprezentacji Ukrainy. W zakończonym niedawno sezonie uzbierał 16 goli w lidze w 33 występach w barwach Antalyasporu.