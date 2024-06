Przed nami druga kolejka zmagań na mistrzostwach Europy, a więc jest to dobry moment, aby przypomnieć sobie zasady awansu. Sprawdź, ile drużyn wychodzi z grupy na Euro 2024.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Ile drużyn wychodzi z grupy na Euro 2024?

Do mistrzostw Europy w Niemczech, które rozpoczęły się 14 czerwca, po raz drugi w historii przystąpiły aż 24 reprezentacje. Na początek kadry zostały rozlosowane do sześciu grup po cztery zespoły. Następnie zadaniem każdej z drużyn jest rozegranie trzech meczów, które zdecydują o układzie tabeli i awansie do 1/8 finału Euro 2024.

Łącznie awans do fazy pucharowej Euro 2024 uzyska 16 zespołów, co oznacza, że zaledwie osiem ekip zakończy mistrzostwa na trzech meczach. Pewne kwalifikacji będą wszystkie reprezentacje, które zajmą pierwsze lub drugie miejsce w grupie. Oprócz tego awans otrzymają cztery najlepsze zespoły z trzecich pozycji.

Co decyduje o awansie? Zasady

Z pozoru może się wydawać, że zasady awansu z grupy Euro 2024, są nieco skomplikowane, a przede wszystkim, gdy weźmiemy pod uwagę dodatkową klasyfikację trzecich miejsc. Jednak po dokładniejszym zapoznaniu się z regulaminem sytuacja wygląda bardzo klarownie.

Jeszcze raz przypomnijmy, że pewny awans mają dwa czołowe zespoły w poszczególnych grupach. Natomiast reprezentacje z trzecich miejsc tworzą osobną sześciodrużynową tabelę. O awansie czterech najlepszych decyduje kilka kryteriów sprecyzowanych przez regulamin.

Oto co decyduje o awansie z grupy na Euro 2024:

zdobyte punkty

bilans bramkowy

liczba zdobytych bramek

liczba straconych bramek

klasyfikacja fair-play turnieju (czerwona kartka – 3 punkty, żółta kartka – 1 punkt, dwie żółte kartki w meczu – 2 punkty)

miejsce w rankingu eliminacji do turnieju finałowego