Znamy pierwszą parę 1/8 finału Mistrzostw Europy 2024

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mattia Zaccagni

Włochy – Szwajcaria pierwszą parą 1/8 finału Euro 2024

Mistrzostwa Europy 2024 powoli zbliżają się do końca pierwszego etapu rozgrywek. Z każdym dniem poznajemy coraz więcej rozstrzygnięć, a w poniedziałek wieczorem po zakończeniu zmagań w grupie B poznaliśmy pierwszą parę 1/8 finału. Na stadionie Olympiastadion w Berlinie o awans do ćwierćfinału powalczy reprezentacje Włoch oraz Szwajcarii. Mecz zostanie rozegrany w sobotę (29 czerwca).

Squadra Azzurra awans do fazy pucharowej Euro 2024 wywalczyła w dramatycznych okolicznościach. Podopieczni Luciano Spallettiego do 98. minuty spotkania przegrywali (0:1) z Chorwacją, lecz w ostatniej akcji Mattia Zaccagni wykorzystał podanie Calafioriego i skierował futbolówkę do siatki, doprowadzając Włochów do niesamowitej radości. Wcześniej włoska drużyna w fazie grupowej przegrała (0:1) z Hiszpanią oraz w pierwszym meczu turnieju wygrała (2:1) z Albanią.

Z kolei przygoda reprezentacji Szwajcarii z europejskim czempionatem wciąż trwa dzięki wywalczeniu cennego punktu w starciu z Niemcami. Podopieczni Murata Yakina, choć mogli niespodziewanie wygrać, to przez bramkę Nicklasa Fullkruga w doliczonym czasie gry tylko zremisowali (1:1) i ostatecznie zajęli 2. miejsce w grupie A. Wcześniej również zremisowali (0:0) ze Szkocją oraz pokonali (3:1) reprezentację Węgier.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Warto odnotować fakt, że bezpośrednie mecze Szwajcarii z Włochami dość często kończą się wynikiem remisowym. Z ostatnich pięciu spotkań aż cztery razy obie drużyny nie były w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść.