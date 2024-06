Awans Włochów do fazy pucharowej. Z kim Włosi zagrają w 1/8 finału?

Reprezentacja Włoch w poniedziałek zanotowała niezwykle cenny remis w spotkaniu z Chorwacją na EURO 2024 (1:1). Taki wynik sprawił, że Italia zapewniła sobie awans do 1/8 finału, gdzie zmierzy się ze Szwajcarią.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Drużyna Włoch

Awans Włochów do 1/8 finału

Reprezentacja Włoch w poniedziałek zapewniła sobie awans do 1/8 finału EURO 2024. Podopieczni Luciano Spallettiego w dramatycznych okolicznościach wywalczyli remis (1:1) po golu Mattii Zaccagniego strzelonym w ostatniej akcji meczu. Przez większą część meczu dominowała drużyna Zlatko Dalicia. Jednak w końcowej fazie meczu przeważała Italia i to właśnie ona zapewniła sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Europy.

Już wiemy, że na reprezentację Włoch w 1/8 finału Mistrzostw Europy czeka trudny przeciwnik. Obrońcy tytułu bowiem zmierzą się ze Szwajcarią. Helweci w ostatnim spotkaniu udowodnili, że są niewygodnym rywalem, ponieważ tylko zremisowali z Niemcami (1:1). Warto zaznaczyć, że niewiele brakowało, aby Chorwaci mierzyli się z gospodarzami turnieju na tym etapie. Helweci bowiem stracili gola na wagę podziału punktu dopiero w doliczonym czasie gry. Zwycięstwo dawało im pierwsze miejsce. Zatem nadchodzący mecz Chorwacji z drużyną Murata Yakina zapowiada się niezwykle ciekawie.

Zespół prowadzony przez Luciano Spallettiego nie imponował formą w pierwszych dwóch meczach turnieju. W meczu otwarcia Włosi nie bez problemu pokonali Albanię (2:1). Natomiast w drugim meczu otrzymali solidną lekcję futbolu od Hiszpanii. Co prawda, mecz zakończył się porażką tylko 0:1, ale wynik nie odzwierciedla dominacji, jaką zafundowali “Squadra Azzurra” piłkarze Luisa De La Fuente.

