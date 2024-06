Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Seedorf z uznaniem wypowiedział się o reprezentacji Polski

Clarence Seedorf z reprezentacją Holandią trzykrotnie brał udział w mistrzostwach Europy. Na poziomie klubowym wielokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów. Z pewnością jest jedną z legend europejskiego futbolu. Teraz zabrał głos przed rozpoczynającym się Euro 2024, które zostanie rozegrane na niemieckich boiskach. Już 16 czerwca (początek o godzinie 15:00) naprzeciw siebie staną drużyny Holandii i Polski.

– Polski nie należy lekceważyć. Kiedy patrzę na Roberta Lewandowskiego, który być może rozgrywa swój ostatni duży turniej ze swoim krajem, z pewnością będzie bardzo zmotywowany. Pod tym względem mamy grupę najbardziej zrównoważoną, czyli najtrudniejszą, w której wszystko jest możliwe – stwierdził Seedorf w rozmowie z “Wettfreunde”.

– Moim zdaniem trafiliśmy do najtrudniejszej grupy. Niemniej jednak mam nadzieję i jestem optymistą, że uda nam się dotrzeć do 1/8 finału. Potem wszystko będzie możliwe. Przede wszystkim chcę, żebyśmy pokazali się jako zespół. Jeśli nam się to uda, możemy zajść daleko. Powinniśmy awansować do fazy pucharowej. Później wiele może zależeć od przeciwników, na których trafimy – dodał.

– Dzięki Virgilowi ​​van Dijkowi, Georginho Wijnaldumowi i Memphisowi Depayowi mamy obiecującą drużynę z bardzo doświadczonymi graczami, a także nową generację z młodymi talentami, takimi jak Jeremie Frimpong, Cody Gakpo i Ryan Gravenberch. To połączenie może zapewnić nam udany turniej – podsumował.

