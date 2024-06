Holender celuje w wygranie Euro 2024. Kibice nie chcą go w kadrze

Reprezentacja Holandii to jeden z grupowych rywali Polaków na Euro 2024. Daley Blind w rozmowie z Voetbal International powiedział, że Ornaje jadą po tytuł.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay i Daley Blind

Daley Blind mówi, że Holandia może wygrać Euro 2024

Już w niedzielę (16 czerwca) reprezentacja Polski zagra na Euro 2024 z Holandią. Nie da się ukryć, że będzie to bardzo trudny pojedynek, który może zdecydować o dalszych losach Biało-czerwonych.

Holendrzy są pewni siebie przed turniejem, co potwierdza wypowiedź Daley’a Blinda dla serwisu Voetbal International. Obrońca powiedział, że celem Oranje jest wygranie mistrzostw i z innym nastawieniem nie powinno się jechać na turniej.

– Możemy pokonać każdego i dlatego myślę, że możemy zdobyć mistrzostwo Europy. Na tym opiera się moja pewność siebie. W to też wierzymy, w przeciwnym razie nie powinieneś nawet brać udziału – stwierdził Blind.

– To jest coś, co sprawia, że ​​jest to niezwykle piękne, ponieważ ostatecznie każdy chce grać na najwyższej scenie, czyli w Mistrzostwach Europy lub Pucharze Świata. Grać dla swojego kraju, na pełnych stadionach, w ważnych meczach. Myślę, że na tym właśnie polega największa różnica między normalnym meczem międzynarodowym a meczem międzynarodowym na turnieju finałowym – przyznał obrońca.

Co ciekawe, obecność Blinda w kadrze na Euro 2024 wywołała wielkie emocje. Holenderscy kibice nie do końca byli zadowoleni z tego, że doświadczony defensor wskoczył do reprezentacji kosztem Iana Maatsena.

– Brak Maatsena? Ale jest dziadek Blind i porcelanowy Bijlow, który wypadnie z gry na 6 miesięcy, jeśli źle złapie piłkę w ręce – napisał jeden z kibiców.

– Dlaczego ciągle bierzesz ze sobą Blinda? Co zrobił Bergwijn, żeby zasłużyć na powołanie? […] I potem brak Maatsena i Timbera, którzy mieli dobre sezony. Dziwaczne, ale przewidywalne wybory – czytamy na X.

