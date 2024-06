Koeman traci kolejną gwiazdę. Holendrzy poważnie osłabieni

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Teun Koopmeiners kontuzjowany przed Euro 2024

Reprezentacja Holandii będzie musiała sobie poradzić na Euro 2024 bez dwóch bardzo ważnych piłkarzy. Najpierw z powodu kontuzji kostki wypadł Frenkie de Jong, a teraz federacja poinformowała o problemach zdrowotnych Teuna Koopmeinersa.

“Teun Koopmeiners nie zagra na EURO 2024. Pomocnik nie będzie mógł w nim uczestniczyć po tym, jak doznał kontuzji podczas wczorajszej rozgrzewki przed meczem z Islandią. Myślimy o Tobie, Teun” – brzmi komunikat Holenderskiej Federacji Piłkarskiej.

Ronald Koeman musi na nowo uporządkować linię pomocy, ponieważ Koopmeiners i De Jong byli faworytami do gry w pierwszym składzie. Selekcjoner Oranje ma powołać Iana Maatsena, ale jest to lewy obrońca, co oznacza, że Holendrzy skorzystają z powołanych już graczy środka pola.

Koopmeiners to 21-krotny reprezentant kraju i lider Atalanty. W sezonie 2023/2024 pomocnik rozegrał 34 mecze w Serie A, zdobywając aż 12 bramek. Dobra gra nie pozostała niezauważona, ponieważ w minionych tygodniach wiele mówiło się o potencjalnym transferze Holendra do Premier League.

Czasu nie ma za dużo, bo już w niedzielę (16 czerwca) Holandia zagra w inauguracyjnym meczu z Polską. Biało-czerwoni również mają swoje problemy, ale na ten moment tylko Arkadiusz Milik całkowicie pożegnał się z turniejem.

