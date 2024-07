Hiszpanie ufają De la Fuente. Selekcjoner otrzyma dużą podwyżkę

Luis de la Fuente będzie kontynuował pracę z reprezentacją Hiszpanii po zakończeniu Euro 2024. Zdaniem "AS" hiszpańska federacja przedłuży kontrakt z selekcjonerem niezależnie od wyniku finałowego meczu z Anglią.

Źródło: AS

Źródło: AS

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Hiszpanie szykują nową umowę dla De la Fuente

Hiszpańska federacja RFEF, aby zaoferuje Luisowi de la Fuente kontrakt do mistrzostw świata w 2026 roku, z opcją przedłużenia do Euro 2028 na zdecydowanie lepszych warunkach niż dotychczas. Nowa umowa przewiduje trzykrotny wzrost jego obecnego wynagrodzenia, które wynosi 600 tysięcy euro rocznie, donosi “AS”. Hiszpanie chcą, by De la Fuente wiedział o planach federacji jeszcze przed finałem Euro 2024, choć negocjacje rozpoczną się dopiero po zakończeniu turnieju. Szkoleniowiec prowadzi reprezentację Hiszpanii od stycznia 2023 roku.

Hiszpanie znakomicie spisują się podczas tegorocznych mistrzostw Europy. W drodze do finału wyeliminowali Niemców i Francuzów, którzy byli głównymi faworytami do zwycięstwa w całym turnieju. Ponadto zakończyli zmagania w fazie grupowej na pierwszym miejscu wygrywając z Chorwacją i Włochami. Podopieczni Luisa de la Fuente przez całe Euro 2024 prezentują bardzo wysoki poziom.

RFEF zarobiła już prawie 23 miliony euro w tym Euro, a zwycięstwo w Berlinie przyniosłoby dodatkowe 28,5 miliona euro, z czego prawie 12 milionów euro zostanie rozdzielonych między zawodników i sztab szkoleniowy.

Finał mistrzostw Europy pomiędzy Hiszpanią i Anglią zostanie rozegrany w najbliższą niedzielę na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

Zobacz również: Barcelona coraz bliżej transferu Nico Williamsa. Strategia à la Lewandowski