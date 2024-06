Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Hiszpanii

Hiszpania zabawiła się z Irlandią Północną, La Furia Roja gotowa na Euro 2024

Reprezentacja Hiszpanii przed startem Mistrzostw Europy 2024 jako sparingpartnerów wybrała dość nietypowych rywali w porównaniu do reszty uczestników turnieju. Podopieczni Luisa de la Fuente w środę wygrali (5:0) z Andorą, a w sobotę rywalizowali z nieco mocniejszą Irlandią Północną. Spotkanie na stadionie Estadi Mallorca Son Moix, choć rozpoczęło się od szybkiego trafienia gości, ostatecznie zakończyło się wysokim zwycięstwem (5:1) La Furia Roja. Na wyróżnienie po stronie gospodarzy zasłużyli: Pedri, Lamine Yamal oraz Mikel Oyarzabal.

Dość niespodziewanie, ponieważ już w 2. minucie spotkania hiszpańską obronę zaskoczył Daniel Ballard. Irlandzki obrońca zdobył bramkę głową z odległości ok. 11 metrów od bramki Unaia Simona. Hiszpanie bardzo szybko wzięli się za odrabianie strat, a szybki gol Irlandczyków podrażnił ich ambicje. Kolejne pół godziny to koncertowa gra La Furia Roja, która czterokrotnie umieszczała futbolówkę w siatce. Jako pierwszy do bramki trafił Pedri, który na listę strzelców wpisał się kolejno w 12. oraz 29. minucie. Z gola cieszyć się mogli również Alvaro Morata (18. minuta) oraz Fabian Ruiz (35. minuta).

W drugiej części gry zbyt wielu bramek w porównaniu do pierwszej części spotkania nie oglądaliśmy. Hiszpania kontrolowała przebieg gry, a wynik meczu na (5:1) w 60. minucie podwyższył Mikel Oyarzabal. Dla pomocnika Realu Sociedad było to czwarte trafienie w ostatnich dwóch spotkaniach. W rywalizacji z Andorą 27-latek popisał się hat-trickiem. Tym samym drużyna z Półwyspu Iberyjskiego zakończyła mecze sparingowe przed Euro 2024 i do Niemiec poleci w dobrych nastrojach.

Komplet sobotnich wyników meczów sparingowych przed Euro 2024:

Słowenia 1:1 Bułgaria

Szwajcaria 1:1 Austria

Szwecja 0:3 Serbia

Węgry 3:0 Izrael

Portugalia 1:2 Chorwacja

Dania 3:1 Norwegia

Belgia 3:0 Luksemburg

Hiszpania 5:1 Irlandia Północna