Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić i Bruno Fernandes

Portugalia – Chorwacja: Modrić trafił do siatki, Ronaldo na ławce

Reprezentacja Portugalii w sobotni wieczór na Estadio Nacional do Jamo w Lizbonie podejmowała Chorwację w hitowym meczu towarzyskim. Oba zespoły przygotowują się do mistrzostw Europy 2024, które już 14 czerwca rozpoczną się w Niemczech. Dzisiejszy sparing znakomicie rozpoczęli goście, którzy już w 8. minucie wyszli na prowadzenie – z rzutu karnego do siatki trafił niezawodny Luka Modrić. Dodajmy, iż kilka chwil wcześniej Mateo Kovacicia w polu karnym sfaulował Vitinha.

Na odpowiedź gospodarzy musieliśmy poczekać do drugiej połowy spotkania. Podopieczni Roberto Martineza od razu po zmianie stron ruszyli do odrabiania strat, czego efektem była bramka Diogo Joty w 48. minucie. Niespełna dziesięć minut później Chorwaci wrócili jednak na prowadzenie, ponieważ Diogo Costę pokonał Ante Budimir. Wynik starcia do ostatniego gwizdka arbitra nie uległ już zmianie.

Był gdzie być powinien Ante Budimir 💥 Chorwacja prowadzi z Portugalią 2⃣:1⃣



📺 Polsat Sport Premium 2 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/l0llGP7lT8 — Polsat Sport (@polsatsport) June 8, 2024

Warto nadmienić, że Cristiano Ronaldo, który dopiero co przybył na zgrupowanie swojej drużyny narodowej, nie podniósł się z ławki rezerwowych. Portugalczycy na Euro w fazie grupowej zmierzą się z Turcją, Gruzją oraz Czechami, natomiast rywalami Chorwatów będą Włosi, Hiszpanie i Albańczycy.

Portugalia – Chorwacja 1:2 (0:1)

0:1 Luka Modrić (rzut karny) 8′

1:1 Diogo Jota 48′

1:2 Ante Budimir 56′