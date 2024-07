Hiszpania mistrzem Europy! Oyarzabal bohaterem [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Oyarzabal

Finał Euro 2024: Hiszpania 2:1 Anglia

Finał mistrzostw Europy 2024 pomiędzy Hiszpanią a Anglią rozpoczął się o 21:00 na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, gdzie obie drużyny rywalizowały o prestiżowe trofeum.

Pierwsza połowa spotkania nie przyniosła bramek. Obie drużyny podeszły do siebie z należytym szacunkiem, nie ryzykując licznymi atakami. Hiszpanie i Anglicy przede wszystkim skupili się na zabezpieczaniu tyłów, co poskutkowało małą liczbą strzałów. Jordan Pickford nie był zmuszony do żadnej interwencji, zaś Unai Simon musiał wykazać się czujnością dopiero w 46. minucie. Kibice z pewnością mieli zdecydowanie większe oczekiwania od meczu, w którym mierzą się dwie najlepsze ekipy w Europie.

Zupełnie inaczej otworzyła się druga część. Już w 47. minucie mocnym uderzeniem po dalszym słupku do siatki trafił Nico Williams, do którego doskonale zagrał Lamine Yamal. W ten sposób duet skrzydłowych po raz kolejny udowodnił swoją jakość na Euro 2024.

Anglicy przetrwali trudne chwile i odpowiedzieli na trafienie Hiszpanów. W 73. minucie Jude Bellingham wystawił piłkę przed pole karne, a tam odnalazł się Cole Palmer. Pomocnik Chelsea kapitalnie uderzył z dystansu, pokonując Unaia Simona.

𝐏𝐀𝐋𝐌𝐄𝐄𝐄𝐄𝐑❗ ⚽️ 𝐀𝐥𝐞𝐳̇ 𝐰𝐞𝐣𝐬́𝐜𝐢𝐞 𝐬𝐦𝐨𝐤𝐚❗



70' Palmer wchodzi na murawę

73' Palmer strzela wyrównującego gola



📲 Oglądaj #ESPENG ▶️ https://t.co/dNVS2j5XGD pic.twitter.com/cnx3NWOYWo — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 14, 2024

W 87. minucie Hiszpanie zdobyli gola na 2:1. Tym razem do bramki trafił Mikel Oyarzabal, który jak się później okazało, ustalił wynik spotkania. Anglia próbowała wyrównać w końcówce, ale próby drużyny Garetha Southgate’a spełzły na niczym.

