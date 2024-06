Gwiazda Realu nie zagra na Euro 2024? Trwa walka z czasem

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Euro 2024: Francja zacznie turniej bez ważnego gracza środka pola?

Reprezentacja Francji to grupowy rywal Polski podczas Euro 2024. Biało-Czerwoni o awans do kolejnej fazy Mistrzostw Europy zmierzą się także z Austrią i Holandią. Dwie z tych drużyn mierzą się z poważnymi problemami kadrowymi. Najbardziej poszkodowani są podopieczni Ralfa Rangnicka, którzy do turnieju przystąpią bez Davida Alaby, Xavera Schlagera czy Sasy Kalajdzicia.

Ale także Trójkolorowi mają prawo narzekać na sytuację w zespole. W Niemczech nie zobaczymy Lucasa Hernándeza, który doznał poważnej kontuzji kolana, a niewykluczone, że także środek pola Les Bleus zostanie mocno osłabiony. Diario AS zdradza, że Aurelien Tchouameni nie zagra w żadnym towarzyskim meczu przed Euro 2024.

Pomocnik Realu Madryt nie pojawił się na boisku od 8 maja, a więc od rewanżowego starcia z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Wprawdzie podczas finału LM 24-latek zasiadł na ławce, ale było jasne, że nie wybiegnie na murawę. Kiedy wychowanek Bordeaux może wrócić do dyspozycji Didiera Deschampsa? Najwcześniejszy możliwy termin to 17 czerwca, ale na razie trudno spodziewać się, by Tchouameni faktycznie był gotowy do gry na pojedynek mecz Francja – Austria.

