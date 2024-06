Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Holandia pokonała Islandię, bramka Xaviego Simonsa

Reprezentacja Holandii w poniedziałkowy wieczór na De Kuip podejmowała Islandię w ostatnim spotkaniu towarzyskim przed startem mistrzostw Europy 2024. Podopieczni Ronalda Koemana zdominowali dzisiaj swojego rywala i wygrali aż 4:0. Prowadzenie gospodarzom w 23. minucie zapewnił Xavi Simons, który tym samym zyskał w oczach selekcjonera i być może wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie drużyny Oranje.

W pierwszej połowie nie obejrzeliśmy więcej bramek, ale za to sporo działo się w drugiej odsłonie gry. Zaraz po zmianie stron, w 49. minucie, na 2:0 podwyższył Virgil van Dijk. Następnie do siatki trafił Donyell Malen, który wpisał się na listę strzelców w 79. minucie. Chwilę później swoją bramkę zdobył również Memphis Depay, lecz gol byłego napastnika Atletico Madryt ostatecznie został anulowany przez sędziego z powodu zagrania ręką. Co się odwlecze, to nie uciecze – w doliczonym czasie gry wynik spotkania na 4:0 ustalił Wout Weghorst.

Przypomnijmy, że Holendrzy na Euro 2024 zagrają w grupie D przeciwko Polakom, Francuzom oraz Austriakom. Pojedynek Polska – Holandia odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 16 czerwca o godzinie 15:00. Turniej w Niemczech rozpocznie się dwa dni wcześniej, a więc w piątek, 14 czerwca. W meczu otwarcia gospodarze zmierzą się ze Szkocją.

Holandia – Islandia 4:0 (1:0)

1:0 Xavi Simons 23′

2:0 Virgil van Dijk 49′

3:0 Donyell Malen 79′

4:0 Wout Weghorst 90+4′