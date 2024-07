Gareth Southgate: Takie działania nie pomagają drużynie

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gareth Southgate

Gareth Southgate o wycieku informacji na temat składu

Reprezentacja Anglii w najbliższą środę rozegra kolejne spotkanie na mistrzostwach Europy. synowie Albionu powalczą o finał turnieju z Holandią. Tymczasem selekcjoner wyspiarzy wypowiedział się na temat wyciekającego do mediów składu jego drużyny.

– Próbujemy wygrać turniej piłkarski, a nasze własne media ujawniają informacje taktyczne dwie godziny po zakończeniu treningu – mówił Gareth Southgate cytowany przez talkSPORT>

– Poprawią mnie, jeśli powiem, że dostali to bezpośrednio z obozu i być może tak było, ale jak to pomoże zespołowi? – kontynuował Anglik.

– W jaki sposób pomaga to drużynie, gdy wykładamy na stół w swoim przeciwnikom wszystko jak leci? Szwajcarzy mieli trzy dni na przygotowanie się na to, co możemy zrobić – uzmysławiał selekcjoner reprezentacji Anglii.

– Muszę to powiedzieć, ponieważ musimy pracować w takim środowisku. To trudne, trudniejsze niż powinno być, ale wciąż chcemy iść do przodu – rzekł Southgate.

Kolejne spotkanie Anglicy na turnieju w Niemczech rozegrają w środę z Holandią. Mecz odbędzie się w Dortmundzie. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy do czerwca 2019 roku. Wówczas lepsi byli Oranje, wygrywając różnicą dwóch bramek (3:1). Ogólnie w czterech ostatnich potyczkach między oboma zespołami dwukrotnie górą była Holandia, raz wygrała Anglia i w jednym spotkaniu miał miejsce remis.

