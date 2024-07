Reprezentacja Holandii w 20. minucie meczu z Rumunią objęła prowadzenie i zrobiła krok w stronę awansu do ćwierćfinału. Futbolówkę do siatki skierował Cody Gakpo.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Gakpo z trzecią bramką na Euro, Holandia bliżej awansu

Reprezentacja Holandii zakończyła rywalizację w grupie D Euro 2024 na 3. miejscu, lecz mimo to wywalczyła awans do fazy pucharowej. Kadra Oranje w 1/8 finału o miejsce w najlepszej ósemce turnieju rywalizowała z Rumunią. Podopieczni Ronalda Koemana byli wyraźnym faworytem meczu z sensacyjnym zwycięzcą grupy E.

Spotkanie na stadionie Allianz Arena w Monachium od początku przebiegało pod dyktando Holendrów. Pomarańczowi co jakiś czas zagrażali bramce rywala, a pierwsza dogodna okazja do zdobycia gola od razu została zamieniona na bramkę. W 20. minucie gry Cody Gakpo otrzymał piłkę na lewej flance i przeprowadził indywidualną akcję, wbiegając w pole karne. Napastnik Liverpoolu zwodem minął obrońcę i zdecydował się oddać mocny strzał w światło bramki. Futbolówka po uderzeniu przy bliższym słupku znalazła drogę do bramki, a Holandia mogła cieszyć się z objęcia prowadzenia.

Dla 25-letniego piłkarza był to już trzeci gol na Mistrzostwach Europy w Niemczech. Poprzednio reprezentant Holandii trafiał do siatki w spotkaniach przeciwko Polsce oraz Austrii. Miniony sezon w barwach Liverpoolu zakończył z dorobkiem 16 bramek i 6 asyst w 53 występach we wszystkich rozgrywkach.