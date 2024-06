PressFocus Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga odczuwa dyskomfort w prawej kostce

Eduardo Camavinga nie wziął udział we wczorajszej sesji treningowej reprezentacji Francji. 21-letni pomocnik odczuwa bowiem dyskomfort w prawej kostce – dowiedział się Fabrice Hawkins. Nie jest to jednak nic poważnego i zawodnik Realu Madryt dzisiaj powinien już trenować. Wszystko wskazuje więc na to, że piłkarz występujący w środku pola będzie do dyspozycji Didiera Deschampsa w spotkaniu przeciwko Polsce.

Starcie Trójkolorowych z Biało-Czerwonymi odbędzie się w najbliższy wtorek (25 czerwca) o godzinie 18:00. Przypomnijmy, że podopieczni Michała Probierza grają już tylko o honor, z kolei Francuzi zrobią wszystko, żeby wygrać i ostatecznie zająć pierwsze miejsce w tabeli grupy D. Na boisku oprócz Eduardo Camavingi powinniśmy zobaczyć także Kyliana Mbappe, który z powodu złamanego nosa opuścił mecz z Holandią (0:0).

25-letni napastnik jest już gotowy do gry, ale będzie musiał założyć specjalną maskę ochronną. Francuski gwiazdor na mistrzostwach Europy 2024 nie strzelił jeszcze żadnego gola i planuje rozwiązać worek z bramkami właśnie w starciu z Polakami. Natomiast Eduardo Camavinga dotychczas spędził na niemieckich boiskach zaledwie 19 minut, dlatego liczy na występ we wtorkowym spotkaniu.