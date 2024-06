Do kiedy trwa Euro 2024? Termin Mistrzostw Europy

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozpoczęły się 14 czerwca 2024. W meczu otwarcia, gospodarze turnieju, Niemcy ograli Szkocję aż 5:1. Do kiedy potrwa turniej?

Pressfocus Na zdjęciu: Euro 2024

Faza grupowa Euro 2024

Mistrzostwa Europy składają się z dwóch faz. W pierwszej fazie zespoły rywalizują w grupach. W Niemczech mamy 6 grup, a w każdej z nich rywalizują cztery zespoły. Z każdej grupy na pewno awansują pierwsze dwie reprezentacje. Drużyny z trzecich miejsc nie tracą swojej szansy, ale muszą liczyć na odpowiedni układ w innych grupach.

Rywalizacja w fazie grupowej Euro 2024 rozpoczęła się 14 czerwca od wspomnianego wyżej spotkania Niemiec ze Szkocją. Swój pierwszy mecz w turnieju rozegrała już też reprezentacja Polski, która przegrała w niedzielne popołudnie z Holandią 1:2.

Rywalizacja w fazie grupowej potrwa do środy 26 czerwca. Pełen terminarz fazy grupowej Euro dostępny jest tutaj.

Faza pucharowa na Euro 2024

Faza pucharowa Mistrzostw Europy rozpocznie się 29 czerwca i potrwa aż do wielkiego finału zaplanowanego na niedzielę 14 lipca. Co ciekawe, w przeciwieństwie do Mistrzostw Świata, na Euro 2024 nie odbędzie się mecz o trzecie miejsce.