Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Stadion Olimpijski w Berlinie

Euro 2024. Kiedy i gdzie finał turnieju?

Tegoroczne Mistrzostwa Europy w Niemczech wystartowały 14 czerwca i rozkręciły się już na dobre. Za nami prawie wszystkie mecze 1. kolejki fazy grupowej. Przypomnijmy, że reprezentacja Polski w niedzielę przegrała 1:2 z Holandią, choć rozegrała bardzo dobre spotkanie. Biało-Czerwoni nie są jednak faworytem do końcowego triumfu, a sukcesem naszej drużyny byłoby wejście do fazy pucharowej, co przy tak trudnej grupie nie jest łatwym zadaniem.

Pretendentami do wygrania Euro 2024 są takie zespoły jak Francja, Hiszpania, Portugalia, Anglia, Włochy, Niemcy czy Holandia. Niewykluczone, że właśnie któraś z tych reprezentacji podniesie puchar w górę na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, bo właśnie na tym obiekcie zostanie rozegrany finał imprezy. Mecz na Olympiastadionie, gdzie na co dzień swoje spotkanie rozgrywa drugoligowa Hertha Berlin, odbędzie się 14 lipca (niedziela) o godzinie 21:00.

Terminarz mistrzostw Europy 2024 jest napięty, a niemal każdego dnia rozgrywane są trzy pojedynki.

Kiedy odbędzie się finał Euro 2024? Finał turnieju w Niemczach zaplanowano na 14 lipca (niedziela), godz. 21:00. Gdzie odbędzie się finał Euro 2024? Spotkanie finałowe zostanie rozegrane na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.