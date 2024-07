Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Portugalia – Francja: Deschamps: wiem, co lubi robić Roberto Martinez

Jakie nastawienie przed starciem Portugalia – Francja ma Didier Deschamps? Trener Les Bleus pojawił się na tradycyjnej przedmeczowej konferencji prasowej, gdzie mierzył się z pytaniami dziennikarzami.

– Piątkowe spotkanie to równowaga sił. Portugalia to drużyna woli atakować niż bronić. Holandia była stosunkowo ostrożna, podobnie jak Belgia. Czy Portugalia będzie równie ostrożna? Wiem, co lubi robić Roberto Martinez. Będziemy chcieli mieć jak największą kontrolę. To jedna z najlepszych drużyn w Europie. To będzie wielki mecz – stwierdził selekcjoner Trójkolorowych.

– Mamy więcej kontroli nad piłką i boiskowymi wydarzeniami niż nasi przeciwnicy. Naszą trudnością jest bycie skutecznym. Do tej pory dokonałem bardzo niewielu zmian, biorąc pod uwagę intensywność meczów. Nie jest łatwo wejść na boisko, chociaż Kolo zrobił to bardzo dobrze przeciwko Belgii – dodał Deschamps.

Na konferencji prasowej przed meczem Portugalia – Francja był też obecny Kylian Mbappe, który mówił m.in o Ronaldo i Realu.