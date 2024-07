Deschamps o krytyce reprezentacji Francji. “To prawda”

Reprezentacja Francji wywalczyła awans do TOP 4 mistrzostw Europy. Les Blues kolejne spotkanie rozegrają we wtorek. Tymczasem na temat krytyki wypowiedział się Didier Deschamps.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Didier Deschamps przed meczem Francja – Hiszpania

Reprezentacja Francji w pięciu dotychczasowych spotkaniach na Euro 2024 nie zdobyła bramki z gry. Trójkolorowi wygrali w dwóch meczach po trafieniach samobójczych. Z kolei w rywalizacji z Portugalią ekipa Didiera Deschmpsa wygrała w konkursie jedenastek. Reprezentacja Francji jest jednocześnie mocno krytykowana przez media i kibiców. Selekcjoner Trójkolorowych zabrał głos na ten temat.

– Krytyka jest zawsze. To prawda, że nasza skuteczność w ofensywie jest niższa w porównaniu do tego, co było wcześniej. Nie przeszkodziło nam to jednak w ponownym dotarciu do półfinału – mówił Deschamps w rozmowie cytowanej przez TeleFoot.

– Interesuje mnie to, co dzieje się w środku. Wszystko, co robię ja i mój sztab. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to z tym żyję i dobrze mi się tym żyje – przekonywał Francuz.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

O awans do finału mistrzostw Europy zawodnicy Les Blues powalczą z Hiszpanią. Spotkanie odbędzie się w Monachium na Allianz Arena. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00. Oba zespoły zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od października 2021 roku. Wówczas górą była Francja (2:1). Bramki dla Trójkolorowych zdobyli Karim Benzema i Kylian Mbappe. Autorem jedynego trafiania dla La Furia Roja był z kolei Mikel Oyarzabal. Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między oboma zespołami każda z ekip zaliczyła po dwa zwycięstwa. Jeden mecz zakończył się z kolei remisem.

Czytaj więcej: Joao Cancelo może zakotwiczyć u jednego z gigantów Serie A