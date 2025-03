PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti z nową rolą dla Mbappe

Real Madryt w sobotę po emocjonującym meczu pokonał Leganes 3:2. Gole dla Królewskich strzelali Kylian Mbappe i Jude Bellingham. Francuz zakończył pojedynek z Los Pepineros z dubletem na koncie. W 32. minucie 26-latek wykorzystał rzut karny, a w 76. minucie zdobył bramkę po rzucie wolnym. Carlo Ancelotti nie przeszedł obojętnie wobec postawy swojej gwiazdy.

Znakomity występ byłego zawodnika Paris Saint-Germain miał przekonać Włocha do zmiany wykonawcy stałych fragmentów gry. Ancelotti uznał, że Mbappe w tym aspekcie zaprezentował się na tyle dobrze, że od tej pory to właśnie on będzie odpowiedzialny za rzuty rożne, wolne i karne.

Mbappe do tej pory jako piłkarz Realu miał okazję ośmiokrotnie podchodzić do piłki ustawionej na 11. metrze. Reprezentant Trójkolorowych dwa razy nie wykorzystał rzutu karnego, marnując doskonałe okazje w meczach z Liverpoolem w Lidze Mistrzów i Athletikiem Bilbao w La Liga.