Reprezentacja CFrancji pokonała w dwumeczu Chorwatów i awansowała do półfinału Ligi Narodów. Podopieczni Didiera Deschampsa na etapie 1/2 finału rozgrywek zmierzą się z Hiszpanią.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Francji

Francja w półfinale Ligi Narodów. Z kim zagra w 1/2 finału?

W niedzielny wieczór odbywało się rewanżowe spotkanie ćwierćfinału Ligi Narodów, w którym reprezentacja Francji przed własną publicznością podejmowała Chorwatów. W lepszej sytuacji przed pierwszym gwizdkiem byli goście. Podopieczni Zlatko Dalicia w pierwszym meczu pokonali Trójkolorowych rezultatem 2:0.

Od pierwszej minuty rewanżowe spotkania reprezentacja Francji zabrała się do roboty. Wicemistrzowie świata kompletnie dominowali rywali, ale nie mogli tego przykuć na gole. Do przerwy drużyny schodziły z bezbramkowym rezultatem, a takich wynik premiował do awansu Chorwatów.

Druga odsłona natomiast wyśmienicie rozpoczęła się dla Francuzów. Michael Olise w 52. minucie wpisał się na listę strzelców i dał prowadzenie wicemistrzom świata. W 80. minucie do wyrównania w dwumeczu doprowadził Ousmane Dembele. Do wyłonienia półfinalisty zatem potrzebna była dogrywka, która również nie wyłoniła półfinalisty. Mieliśmy zatem rzuty karne. Tam lepsi okazali się Trójkolorowi.

Francuzi poznali swojego rywala w półfinale Ligi Narodów. Na tym etapie rozgrywek zagrają z Hiszpanii, która również potrzebowała serii jedenastek, aby pokonać Holandię.