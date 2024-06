Człowiek rekord – czyli Cristiano Ronaldo na Euro 2024

Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Jako piłkarz, który ma już 39 lat, Ronaldo nie pokazuje żadnej woli zwolnienia tempa czy przekazania pałeczki młodszemu pokoleniu. Już teraz ma na swoim koncie wiele rekordów. Aż strach pomyśleć, ile portugalski napastnik może jeszcze pobić lub wyśrubować podczas Euro 2024. A jak ostatnio zapowiedział, wcale nie musi to być jego ostatni duży turniej! Sprawdzamy fakty i liczby dotyczące lidera reprezentacji Portuglaii.

Ronaldo i Pepe – wyścig o miano najstarszego

Ronaldo może się stać najstarszym zawodnikiem, jaki wystąpił w finale Mistrzostw Europy. Obecny rekord należy do niemieckiego bramkarza Jensa Lehmanna, który w wieku 38 lat i 232 dni wystąpił w finale Niemcy – Hiszpania w 2008 roku. Plany byłej gwiazdy Manchesteru United i Realu Madryt może jednak pokrzyżować 41-letni Pepe, który w przypadku awansu Portugalii do finału ma spore szanse na występ.

Co ciekawe, na Euro 2024 pobity został już inny rekord dotyczący wieku. Lamine Yamal swoim występem w meczu Hiszpania – Chorwacja zapisał się na kartach historii jako najmłodszy zawodnik turnieju. Skrzydłowy FC Barcelony w dniu meczu miał dokładnie 16 lat i 338 dni. Hiszpan pobił, tym samym rekord z poprzedniego turnieju, który należał do reprezentanta Polski Kacpra Kozłowskiego. Polak wystąpił na Euro 2020 mając 17 lat i 246 dni.

Czy Ronaldo może zostać najstarszym strzelcem finału Euro?

Ronaldo już teraz jest rekordzistą Euro pod względem liczby turniejów, w których wystąpił. Portugalczyk grał na Mistrzostwach Europy nieprzerwanie od 2004 roku. Teraz spodziewa się, że przedłuży ten rekord do niespotykanej dotąd liczby sześciu, występując na Euro 2024. Ronaldo celuje w też kolejny historyczny rekord, aspirując do zostania najstarszym strzelcem finału Mistrzostw Europy. Chce przebić Leonardo Bonucciego, który w wieku 34 lata i 71 dni strzelił gola dla Włoch w finale Euro 2020 przeciwko Anglii. Teraz, mając 39 lat, Ronaldo jest w doskonałej sytuacji, by złamać ten rekord. Oczywiście pod warunkiem, że Portugalia zdoła dotrzeć do finału.

Ronaldo i kolejne rekordy

Lista potencjalnych osiągnięć Ronaldo na tym się nie kończy. Portugalcyzk prowadzi również w kilku innych obszarach:

ma na koncie najwięcej rozegranych meczów (25),

strzelił najwięcej goli (14),

jest współrekordzistą z Karelom Poborským pod względem uzyskanych asyst od 1972 roku (6),

jest jedynym graczem, który zdobył bramkę w pięciu różnych edycjach turnieju,

jest najstarszym zawodnikiem, który strzelił dwie bramki w jednym meczu na Euro – mecz z Francją 21 czerwca 2021.

Od czasu, gdy zaczęto skrupulatnie prowadzić statystyki w 1972 roku, wkład Ronaldo w bramki na Mistrzostwach Europy jest nieporównywalny, z przytłaczającymi 20 udziałami przy bramkach (14 goli i 6 asyst) ma ich dwukrotnie więcej niż jakikolwiek inny zawodnik. Michel Platini, francuska ikona, zajmuje drugie miejsce z godnymi podziwu 10 udziałami przy bramkach (9 goli, 1 asysta).

Zawodnik Występy Gole (w tym karne) Cristiano Ronaldo (Portugalia) 25 14 (3) Michel Platini (Francja) 5 9 (1) Alan Shearer (Anglia) 9 7 (2) Antoine Greizmann (Francja) 11 7 (1) Ruud van Nistelrooy (Holandia) 8 6 (1) Patrick Kluivert (Holandia) 9 6 (0) Alvaro Morata (Hiszpania) 10 6 (0) Romelu Lukaku (Belgia) 10 6 (1) Thierry Henry (Francja) 11 6 (0) Zlatan Ibrahimovic (Szwecja) 13 6 (1) Liczba bramek na Mistrzostwach Europy

Marzenie o rekordowym zwycięstwie na Euro

Wśród niezliczonych rekordów, które Cristiano Ronaldo albo pobił, albo ustanowił, jeden wyróżnia się jako potencjalnie najważniejszy w jego znakomitej karierze. To marzenie o zostaniu najstarszym zwycięzcą Mistrzostw Europy. Ten prestiżowy rekord obecnie należy do Arnolda Mührena, który zdobył tytuł mistrza Europy z Holandią mając 37 lat i 23 dni. Przed zbliżającym się finałem Euro 2024, Ronaldo, mający 39 lat, jest u progu napisania kolejnego rozdziału w kronikach piłkarskich.

Metodologia

Informacje zawarte w artykule pochodzą z OPTA, wiodącego dostawcy danych w analityce sportowej. Opta specjalizuje się w zbieraniu, pakowaniu, analizowaniu i dystrybuowaniu danych na żywo oraz treści z różnych dyscyplin sportowych, w tym piłki nożnej. Słynie z obszernego zasięgu, dostarczając szczegółowe statystyki sportowe na całym świecie.

Zobacz także: Zapowiedź meczu Portugalia – Czechy