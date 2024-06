PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Słowenii

Awans Słowenii do 1/8 finału

Reprezentacja Słowenii odniosła ogromny sukces, jakim jest dla niej awans do 1/8 finału Euro 2024. Drużyna prowadzona przez Matjaża Keka w ostatnim meczu fazy grupowej bezbramkowo zremisowała z Anglią i zakończyła rywalizację na trzecim miejscu w grupie C. Słoweńcy zgromadzili na swoim koncie tyle samo punktów co Duńczycy, ale o tym że uplasowali się za jej plecami zadecydowało niższe miejsce w rankingu eliminacji do turnieju.

Choć rywalizacja w fazie grupowej nie dobiegła jeszcze końca, Słoweńcy będą wśród czterech zespołów, które wywalczą awans do 1/8 finału z trzeciego miejsca w grupie.

Słowenia na razie nie zna swojego przeciwnika. Będzie nim albo reprezentacja Portugalii, albo zespół, który wygra rywalizację w grupie F. Swoje spotkanie 1/8 finału Słoweńcy rozegrają 30 czerwca lub 1 lipca.

