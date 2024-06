Anglia – Słowacja: składy na mecz 1/8 finału Euro 2024

Anglia - Słowacja to mecz w ramach w 1/8 finału trwających mistrzostw Europy. Rywalizacja zacznie się o godzinie 18:00. Oto składy obu drużyn na mecz na stadionie w Gelsenkirchen.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Haryy Kane

Oficjalne składy na mecz Anglia – Słowacja

Anglia to ekipa, która w fazie grupowej Euro 2024 nie zachwycała. Synowie Albionu do mistrzostw Europy przystępowali, chcąc poprawić swoje osiągnięcie z 2021 roku. Wówczas dotarli do finału mistrzostw Europy na Wembley, gdzie finalnie przegrali w konkursie rzutów karnych z Włochami. Tymczasem w trakcie turnieju w Niemczech angielski zespół wygrał tylko z Serbia (1:0), remisując z kolei z Danią (1:1) i Słowenią (0:0).

Słowacja to natomiast drużyna, która jest jedną z większych pozytywnych niespodzianek trwającego w Niemczech turnieju. Sokoli wygrali w fazie grupowej co prawda tylko jeden mecz, gdy pokonali Belgię (1:0). Niemniej z czterema punktami na koncie wyszli z grupy.

Niedzielna rywalizacja może upłynąć pod znakiem pojedynków z udziałem takich graczy jak Harry Kane czy Ivan Schranz. W ofensywie wyspiarzy rządzić mają też tacy gracze jak: Phil Foden, Jude Bellingham czy Bukayo Saka. Z kolei w szeregach Słowaków warto zwrócić uwagę na Lukasa Haraslina czy Ondrea Dudę, którzy w przeszłości grali w lidze polskiej.

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Guehi, Trippier, Rice, Mainoo, Bellingham, Saka, Kane, Foden

Ready for the Round of 16! 🫡 pic.twitter.com/PmveLPu4hE — England (@England) June 30, 2024

Słowacja: Dubravka – Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Strelec, Haraslin.

