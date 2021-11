fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Reprezentacja Serbii z pierwszego miejsca w grupie A wywalczyła awans na mistrzostwa świata w Katarze

Podopieczni Dragana Stojkovicia pokonali w niedzielny wieczór Portugalię (2:1)

Dusan Vlavović nie krył radości po niespodziewanej wiktorii Serbów

Vlahović chce osiągnąć sukces na mundialu w Katarze

Reprezentacja Serbii rzutem na taśmę pokonał zespół Fernando Santosa, zdobywając bramkę w 90. minucie rywalizacji. Taki stan rzeczy sprawił, że Serbowie wygrali rywalizację w grupie A i z pierwszego miejsca awansowali na turniej w Katarze.

– Nie mogę się doczekać występu na mundialu w Katarze. Zależy nam na osiągnięciu dobrego wyniku na mundialu – mówił Vlahović cytowany przez oficjalną stronę internetową Serbskiej Federacji Piłki Nożnej.’

– Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie pokonać każdego. Droga do awansu na mistrzostwa świata była długa, ale nigdy się nie poddawaliśmy i zasłużyliśmy na nagrodę – kontynuował Serb.

W ostatnim czasie napastnik Fioletowych łączony był z transferem do kilku klubów. Zawodnik nie chciał zdradzić, w jakim zespole widzi swoją przyszłość.

– Koncentruję się na ciężkiej pracy, czując jednocześnie wciąż głód zwycięstw oraz chęć strzelania goli. Jestem bardzo ambitny. Jeśli będę ciężko pracował, to efekty przyjdą same i wiem, że wszystko się ułoży. Nawet jeśli nie, to ja będę z kolei wiedział, że zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy – powiedział 21-latek.

