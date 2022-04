Ukraina z biletem na mundial? Boniek komentuje

PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Media spekulowały w ostatnich dniach, że FIFA może przyznać Ukrainie miejsce na tegorocznym mundialu w Katarze bez konieczności rozgrywania baraży. Te plotki dementuje jednak Zbigniew Boniek na łamach portalu Meczyki.pl mówiąc, że jest niemożliwe.

Zbigniew Boniek dementuje plotki o awansie Ukrainy na mundial bez rozgrywania baraży

Prawdopodobnie w czerwcu Ukraina rozegra mecz barażowy ze Szkocją

Na zwycięzcę tego pojedynku czeka Walia

Ukraina awans na mundial musi wywalczyć na boisku

Ukraina w marcu miała rozegrać baraż ze Szkocją. Do spotkania jednak nie doszło ze względu na inwazję Rosji na naszych wschodnich sąsiadów. Mecz wstępnie przełożono na czerwiec, a zwycięzca tej rywalizacji o awans na mundial zagra z Walią. W związku z trwającą wojną w prasie pojawił się pomysł mówiący przyznaniu Ukrainie przez FIFA wolnego losu, dzięki czemu dołączyłaby do grona finalistów bez rozgrywania baraży

– Taka opcja jest nierealna – komentuje Zbigniew Boniek w portalu Meczyki.pl. – Ukraina nie dostanie wolnego losu, to jest niemożliwe. Z resztą oni sami mówią, że tego nie chcą. Ja o takim pomyślę pierwsze słyszę. W kuluarach FIFA nikt tego nie rozważał. Ktoś musiałby się na to zgodzić. Musiałyby zostać ustalone jakieś dodatkowe terminy. Łatwo jest rzucić jakiś pomysł, ale to mrzonka. Niemożliwe do zrealizowania – dodał.

W przypadku awansu na mundial poprzez baraże Ukraina trafi do grupy B, w której znajduje się Anglia, Iran oraz Stany Zjednoczone. Mistrzostwa świata rozpoczną się 21 listopada i potrwają prawie do świąt Bożego Narodzenia. Polska została rozlosowana do grupy C z Argentyną, Arabią Saudyjską i Meksykiem.

