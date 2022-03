Karol Świderski zagrał w MLS. Lekarz kadry nie jest zdziwiony

fot. pressfocus Na zdjęciu: Karol Świderski

Jacek Jaroszewski, lekarz polskiej reprezentacji, nie jest zdziwiony tym, że Karol Świderski zagrał dla Charlotte FC w meczu z Cincinnati FC.

Karol Świderski nie wziął udziału w zgrupowaniu kadry ze względu na kontuzję.

Świderski strzelił 2 gole dla Charlotte FC w meczu MLS przeciwko Cincinnati FC.

“Po tygodniu zagrał, ale nie oznacza to, że przyjeżdżając na zgrupowanie kadry, też tak szybko wróciłby do zdrowia” – powiedział Jaroszewski.

Karol Świderski nie wziął udziału w zgrupowaniu reprezentacji Polski przed meczem ze Szkocją oraz finałem baraży. Powodem była kontuzja, którą napastnik odniósł w poprzednim meczu MLS przeciwko New England Revolution. Ogromne zdziwienie i zamieszanie wywołał zatem fakt, że Polak wystąpił w sobotę (26.03) w meczu Charlotte z Cincinnati. Mało tego, był bohaterem meczu. Zdobył dwa gole, a jego zespół zwyciężył 2:0.

– Nie jestem zdziwiony, że Świderski zagrał w meczu ligowym. Rozmawiałem z nim przed tygodniem, w sobotę. Miał naciągnięty mięsień uda, wiedzieliśmy, że wróci do gry za mniej więcej tydzień. Jego przerwa w treningach miała potrwać od czterech do siedmiu dni, na początku nie da się tego tak precyzyjnie określić. Potwierdziło się, po tygodniu zagrał, ale nie oznacza to, że przyjeżdżając na zgrupowanie kadry, też tak szybko wróciłby do zdrowia – powiedział Jacek Jaroszewski, lekarz polskiej kadry, w rozmowie z Izą Koprowiak z “Przeglądu Sportowego”.

Zdaniem Jaroszewskiego Świderski miałby małe szanse, by zagrać, zwłaszcza że selekcjoner Czesław Michniewicz miał do dyspozycji, oprócz Roberta Lewandowskiego, jeszcze Arkadiusza Milika, Krzysztofa Piątka oraz Adama Buksę. Sytuacja jednak mocno zmieniła się po meczu ze Szkocją, gdy Milik i Piątek odnieśli kontuzje. Oznacza to, że w pojedynku ze Szwedami prawdopodobnie do gry będą gotowi jedynie Lewandowski i Buksa. Będący w dobrej formie napastnik Charlotte bardzo przydałby się polskiej drużynie. – Teraz sytuacja się zmieniła bo pojawiły się kontuzje, ale wtedy nie dało się tego przewidzieć – dodał lekarz w wypowiedzi dla PS.