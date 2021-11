Na zdjęciu: reprezentacja Anglii

Emile Smith-Rowe może w listopadzie zadebiutować w reprezentacji Anglii

Ofensywny pomocnik znalazł się na liście powołanych na mecze z Andorą i Albanią

21-latek przyznał że nie spodziewał się powołania do dorosłej reprezentacji kraju

Southgate bez wyboru

Emile Smith-Rowe w 11 meczach Premier League zdobył do tej pory 4 bramki i zaliczył 2 asysty. To w głównej mierze dzięki niemu, Arsenal FC wygrzebał się ze strefy spadkowej i ponownie liczy się w walce o europejskie puchary. Aktualnie Kanonierzy zajmują 5. miejsce w lidze angielskiej, ale do wicelidera – Manchester City tracą tylko trzy “oczka”.

Na przełomie października i listopada, Arsenal wygrał trzy kolejne spotkania (z Aston Villą, Leicester City i Watford FC), a Smith-Rowe w każdym z nich trafiał do siatki. Nic dziwnego zatem, że selekcjoner reprezentacji Anglii, Gareth Southgate zwrócił w końcu na niego uwagę.

Pomoc Bukayo Saki

– To był wspaniały moment dla mnie i dla mojej rodziny – wspomina Smith-Rowe uczucia, jakie towarzyszyły jego powołaniu do reprezentacji Anglii w rozmowie z BBC.com. – Gdy tylko dowiedziałem się o nim, od razu zbiegłem po schodach, by poinformować moją mamę. Wszyscy byli ze mnie dumni. To było bardzo wzruszające.

– Byłem zdenerwowany przed pierwszym treningiem. Oczywiście znam większość graczy z ligi angielskiej, ale trenować z nimi w reprezentacji to zupełnie coś innego. Na szczęście jest ze mną mój kolega z Arsenalu, Bukayo Saka. To wyjątkowy moment, zarówno dla nas, jak i dla naszego klubu – powiedział.

