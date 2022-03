Rosjanie odwołują się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu

PressFocus Na zdjęciu: Rosja

Rosjanie nie potrafią pogodzić się z decyzją FIFA oraz UEFA o wykluczeniu ich drużyn z międzynarodowych rozgrywek. Planują odwołać się od tej decyzji twierdząc, że inwazja na Ukrainę nie jest wystarczającym ku temu powodem. Ponadto oskarżenia padają w kierunku Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Rosja nie zgadza się z zawieszeniem ich drużyn w rozgrywkach międzypaństwowych

Planuje odwołać się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu

Rosjanie uważają, że decyzję UEFA i FIFA wynikają z presji PZPN

Rosjanie oskarżają PZPN

UEFA oraz FIFA zawiesiła wszystkie rosyjskie kluby oraz drużyny narodowe z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. W wyniku tych decyzji Spartak Moskwa nie zagra z RB Lipsk w 1/8 finału Ligi Europy, a reprezentacja Rosji nie przystąpi do rywalizacji w barażowym meczu przeciwko Polsce o udział na tegorocznym mundialu w Katarze.

Rosjanie zapowiadają odwołanie się od tej decyzji. Ich zdaniem nie ma ku temu żadnych podstaw prawnych. Sugerują też, że takie decyzje zapadły pod naciskiem Polskiego Związku Piłki Nożnej, co jest wbrew zasadom fair-play.

PZPN jako pierwszy zbojkotował mecze przeciwko Rosji. Namówił to tego samo innych uczestników baraży – Czechy i Szwecję, którzy mogli bezpośrednio rywalizować z Rosjanami o udział na mistrzostwach świata. To pociągnęło za sobą lawinę kolejnych państw, które postanowiły przyłączyć się do takiej formy protestu przeciwko Rosji. Były to między innymi Anglia, Albania, Norwegia czy Walia.

РФС подаст апелляцию в САS на решения ФИФА и УЕФА отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях: https://t.co/4ieSg5kxLP pic.twitter.com/v1O6asXPOI — РФС (@rfsruofficial) March 3, 2022

– Uważamy, że FIFA oraz UEFA nie posiadają żadnych podstaw prawnych pozwalających im na podjęcie decyzji o zawieszeniu rosyjskich drużyn. Zostały naruszone podstawowe prawa RFU jako członka UEFA i FIFA, w tym prawo do uczestniczenia w zawodach. Ponadto decyzja o wykluczeniu drużyny narodowej z rywalizacji w kwalifikacjach do mistrzostw świata została podjęta w wyniku presji bezpośrednich rywali naruszając tym samym ducha sportowej rywalizacji i zasadę fair-play – napisano.

Rosjanie odwołają się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Ze względu na bardzo szybko zbliżający się termin meczu barażowego Rosja będzie nalegać na rozpatrzenie ich wniosku w trybie przyspieszonym.

