Wielkimi krokami zbliża się ostatni pojedynek Biało-czerwonych we wrześniowych eliminacjach do mundialu. Tym razem Polska stanie do walki z Anglią. Mecz zostanie rozegrany w ramach rundy rewanżowej. Starcie na Wembley przegraliśmy wynikiem (1:2). Sprawdź przewidywane składy na spotkanie Polska – Anglia.

Reprezentacja Polski rozegra trzecie spotkanie na własnym terenie z Anglią w ramach eliminacji do MŚ 2022

Rywalizacja obu drużyn wystartuje w środę o godzinie 20:45 w Warszawie

Przewidywane składy na mecz Polska – Anglia

Reprezentacja Polski awansowała na drugą lokatę po ostatnich dwóch zwycięstwach przeciwko Albanii (4:1) oraz San Marino (7:1). Biało-czerwoni zadbali tym samym o bilans strzelonych goli, co w późniejszym rozrachunku może mieć całkiem duże znaczenie. Na ten moment tracimy do Anglików pięć punktów.

O zwycięstwo na pewno nie będzie łatwo. Lwy Albionu zjawią się w Warszawie w roli faworyta. Co więcej zespół Garetha Southgate’a we wrześniowych eliminacjach radzi sobie znakomicie. Osiem zdobytych bramek i zero z tyłu, tylko utwierdza nas w przekonaniu, że wicemistrzów Europy nie opuściła dobra dyspozycja w defensywie. Goście stracili tylko dwa gole podczas całego Euro 2020. Dodajmy jeszcze, że miało to miejsce dopiero w półfinale oraz finale.

Tymczasem w grupie kwalifikacyjnej do MŚ 2022, jedynie Polacy zdołali pokonać angielskiego bramkarza. Zatem miejmy nadzieje, że Orły Sousy napsują krwi rywalom w środowy wieczór. Wciąż niepewny jest występ Piotra Zielińskiego, z kolei Bartosz Bereszyński jest już w pełni sił. Z drugiej strony pod wodzą Sousy odczarował się Karol Linetty, który po ostatnich meczach powinien wyjść w środę w podstawowym składzie. Wyczyny Aleksandra Buksy również dają do myślenia, więc w ataku też możemy być świadkami drobnej zmiany.

Przewidywane składy:

Polska: Szczęsny – Bereszyński, Glik, Bednarek, Rybus – Moder, Linetty, Krychowiak, Frankowski – Buksa, Lewandowski

Anglia: Pickford – Walker, Maguire, Stones, Shaw – Rice, Phillips, Sterling, Mount, Grealish – Kane

Polska Anglia 4.75 3.75 1.82 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 2. września 2021 20:42 .

