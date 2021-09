W najbliższą środę reprezentacja Polski rozegra kolejne spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata w 2022 roku. Podopieczni Paulo Sousy przed własną publicznością zmierzą się z Anglią. Gdzie rozegrane zostanie spotkanie?

W środę (8 września) o godzinie 20:45 rozpocznie się mecz eliminacji MŚ 2022: Polska – Anglia

Spotkanie rozegrane zostanie na Stadionie Narodowym w Warszawie

Dla reprezentacji Polski będzie to 29. mecz na tym stadionie w historii

Polska – Anglia: gdzie grają?

Dla reprezentacji Polski będzie to trzecie eliminacyjne spotkanie w tym miesiącu. Biało-Czerwoni mają już za sobą dwa wygrane mecze – 4:1 z Albanią i 7:1 z San Marino. Pierwsze spotkanie rozegrane zostało na Stadionie Narodowym w Warszawie i był to pierwszy mecz polskiego zespołu na tym obiekcie od listopada 2019 roku, kiedy w meczu eliminacji do Euro 2020 pokonała 3:2 Słowenię. Długa przerwa była naturalnie spowodowana pandemią koronawirusa.

Podopieczni Paulo Sousy w środowy wieczór ponownie pojawią się na murawie PGE Narodowego. Tym razem podejmować będą reprezentację Anglii, która po pięciu rozegranych spotkaniach prowadzi w tabeli grupy I z kompletem 15 punktów na koncie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.

Obie reprezentacje miały już okazję raz mierzyć się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Miało to miejsce 17 października 2002 roku w ramach eliminacji do mistrzostw świata w 2014 roku. Mecz zakończył się remisem 1:1.

PGE Narodowy – Stadion Narodowy w Warszawie

Stadion Narodowy w Warszawie został oficjalnie otwarty 29 stycznia 2012 roku, na kilka miesięcy przed rozpoczęciem Euro 2020. Stadion w trakcie meczów piłkarskich może pomieścić 58 580 kibiców.

Dotychczas reprezentacja Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie rozegrał 28 spotkań. Bilans dotychczasowych występów jest dla niej bardzo korzystny, bowiem na swoją korzyść rozstrzygnęła aż 18 spotkań. Osiem meczów zakończyło się remisem, a tylko w dwóch polska drużyna musiała uznać wyższość rywali.

